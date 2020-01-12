سقوط صواريخ على قاعدة عراقية تضم جنوداً أمريكيين

المناطق - وكالات

أفادت خلية الإعلام الأمني التابعة للجيش العراقي، الأحد، بإصابة ضابط و3 من منتسبي القوة الجوية في قاعدة بلد الجوية بمحافظة صلاح الدين شمالي بغداد عقب تعرضها لقصف بصواريخ الكاتيوشا

وأعلنت خلية الإعلام الأمني أن 8 صواريخ كاتيوشا قد سقطت على تلك القاعدة التي تضم جنودا أميركيين، فيما ذكر مصدر لوكالة “رويترز” أن تلك القذائف قد سقطت على مدرج القاعدة التي تقع على بعد 80 كيلومترا إلى الشمال من بغداد.

ويأتي هذا التصعيد الميداني، بعد أن قامت إيران قبل نحو خمسة أيام باستهداف باستهداف قاعدة عين أسد في الأنبار وقاعدة أربيل العراقيتين في “رد” على مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري.

ولم يسفر الهجوم وقتها عن إصابات بشرية سواء في القوات العراقية أو قوات التحالف الدولي التي تضم جنودا وضباط من الجيش الأميركي.

وأعلنت طهران بعد ذلك أنها اكتفت بذلك الرد فيا حال لم تقم الولايات المتحدة باستهداف أي مواقع لها، لكن قياديين في الحشد الشعبي العراقي قالوا إنهم سيردون على مقتل نائب قائد الحشد أبو مهدي المهندس الذي قضى في القصف الذي استهدف سيارة سليماني على طريق بغداد الدولي في الثالث من الشهر الحالي.