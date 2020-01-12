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“الأمن السيبراني” يحذر من ثغرة في “PayPal” تسمح بسرقة بيانات المستخدم

“الأمن السيبراني” يحذر من ثغرة في “PayPal” تسمح بسرقة بيانات المستخدم
http://almnatiq.net/?p=820198
المناطق - الرياض

أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، اليوم الأحد، تحذيرا أمنيا عالي المستوى خاص بثغرة أمنية في نظام منصة الدفع الإلكتروني في (PayPal).

وأكد المركز عبر حسابه على “تويتر” أنه تم اكتشاف ثغرة في نظام منصة الدفع الإلكتروني في PayPal تسمح للمهاجم من سرقة بيانات الدخول للمستخدمين، وبيّن المركز أن الشركة أعلنت عن حل هذه الثغرة وعدم وجود أي تسريب لبيانات المستخدمين.

وأوصى المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني بإجراءات وقائية تتمثل في تغيير كلمة المرور المستخدمة في منصة (PayPal)، وتفعيل خاصية التحقق الثنائي.

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