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بالفيديو.. ولي العهد يستضيف رئيس وزراء اليابان في مدينة العلا

بالفيديو.. ولي العهد يستضيف رئيس وزراء اليابان في مدينة العلا
http://almnatiq.net/?p=820202
المناطق - الرياض

استضاف ولي العهد رئيس وزراء اليابان شينزو آبي في مدينة العلا.

واستقبله ولي العهد في بيت الشعر وارتدى رئيس وزراء اليابان ” الفروة ” و تبادلا الحديث حول عددا من المجالات وطرق التعاون بين المملكة و اليابان.

والتقى الملك سلمان بن عبد العزيز، رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، اليوم الأحد، بالرياض، حيث بحث معه عددا من القضايا الإقليمية والدولية.

واستعرض الملك سلمان خلال جلسة مباحثات مع آبي الذي يقوم بجولة تستمر 5 أيام في المنطقة تشمل الإمارات وسلطنة عمان، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها وتعزيزها، وآفاق التعاون بينهما.

كما تطرقا اللقاء إلى التعاون في مجالات السياحة وأمن الإمدادات والذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة.

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