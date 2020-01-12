احدث الأخبار

وفاة الدراج البرتغالي “باولو غونسالفيس” المشارك برالي داكار
أبرز المواد
 أكثر من ١٠٠ مشارك في فعالية الهايكنج ضمن مهرجان المجاردة شتانا غير
منطقة عسير
 تنافس ثلاثي مستمر على صدارة فئة السيارات في رالي داكار السعودية 2020
أبرز المواد
 1800 لاعب يمثلون 62 فريقًا في دوري أحياء مكة المكرمة.. والبداية 20 يناير
الرياضة
 إصابة مدرب النصر في رأسه بعد حادث تطعيس في مخيم النادي بالثمامة
أبرز المواد
 بالفيديو.. ولي العهد يستضيف رئيس وزراء اليابان في مدينة العلا
أبرز المواد
 “الأمن السيبراني” يحذر من ثغرة في “PayPal” تسمح بسرقة بيانات المستخدم
أبرز المواد
 سقوط صواريخ على قاعدة عراقية تضم جنوداً أمريكيين
أبرز المواد
 “البيئة” تبدأ تأهيل الشركات لتقديم خدمات المكافحة الميدانية لسوسة النخيل الحمراء
أبرز المواد
 أمير مكة يعلن عن مشروعات كُبرى في جدة.. وجه بها خادم الحرمين ويشرف عليها بشكل مباشر ⁧‫ولي العهد
منطقة مكة المكرمة
 القحطاني يحقق “بيرق المؤسس في ختام منافسات الوضح بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل
أبرز المواد
 وزير الخارجية يستقبل وزير خارجية مملكة تايلند
أبرز المواد
وفاة الدراج البرتغالي “باولو غونسالفيس” المشارك برالي داكار

وفاة الدراج البرتغالي “باولو غونسالفيس” المشارك برالي داكار

أبرز المواد
أكثر من ١٠٠ مشارك في فعالية الهايكنج ضمن مهرجان المجاردة شتانا غير

أكثر من ١٠٠ مشارك في فعالية الهايكنج ضمن مهرجان المجاردة شتانا غير

منطقة عسير
تنافس ثلاثي مستمر على صدارة فئة السيارات في رالي داكار السعودية 2020

تنافس ثلاثي مستمر على صدارة فئة السيارات في رالي داكار السعودية 2020

أبرز المواد
1800 لاعب يمثلون 62 فريقًا في دوري أحياء مكة المكرمة.. والبداية 20 يناير

1800 لاعب يمثلون 62 فريقًا في دوري أحياء مكة المكرمة.. والبداية 20 يناير

الرياضة

إصابة مدرب النصر في رأسه بعد حادث تطعيس في مخيم النادي بالثمامة

إصابة مدرب النصر في رأسه بعد حادث تطعيس في مخيم النادي بالثمامة
http://almnatiq.net/?p=820207
المناطق - الرياض

تعرض المدير الفني لنادي النصر البرتغالي فيتوريا لشج في رأسه جراء ارتطامه بزجاج السيارة أثناء ممارسته “التطعيس” بمعية عبدالعزيز الجبرين، حيث تم إجراء خياطة تجميلية بعد أن أثبتت الأشعة سلامة الرأس والرقبة .

وأفادت بعض التقارير الآخرى أن المدير الفني لنادي النصر كان يستقل أحد سيارات الرالي في مخبم النصر المقام باحد المناطق الصحراوية بالرياض

ويذكر أن عبدالرحمن الحلافي، المشرف على فريق الكرة بنادي النصر، مخيمًا للجهاز الفني والإداري وعدد من اللاعبين، وذلك للم الشمل بعد تذبذب النتائج في الفترة الأخيرة.

وفي موقف غريب، تعرض البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لنادي النصر، للإصابة مساء اليوم الأحد، داخل مخيم الفريق الأول لكرة القدم.

وأصيب فيتوريا، في رأسه بعد ارتطامه في زجاج السيارة، أثناء قيادته له في مخيم النصر، حيث تم إسعافه بشكل عاجل.

روابط ذات صلة

وفاة الدراج البرتغالي “باولو غونسالفيس” المشارك برالي داكار

وفاة الدراج البرتغالي “باولو غونسالفيس” المشارك برالي داكار
تنافس ثلاثي مستمر على صدارة فئة السيارات في رالي داكار السعودية 2020

تنافس ثلاثي مستمر على صدارة فئة السيارات في رالي داكار السعودية 2020
1800 لاعب يمثلون 62 فريقًا في دوري أحياء مكة المكرمة.. والبداية 20 يناير

1800 لاعب يمثلون 62 فريقًا في دوري أحياء مكة المكرمة.. والبداية 20 يناير

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*