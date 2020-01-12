إصابة مدرب النصر في رأسه بعد حادث تطعيس في مخيم النادي بالثمامة

المناطق - الرياض

تعرض المدير الفني لنادي النصر البرتغالي فيتوريا لشج في رأسه جراء ارتطامه بزجاج السيارة أثناء ممارسته “التطعيس” بمعية عبدالعزيز الجبرين، حيث تم إجراء خياطة تجميلية بعد أن أثبتت الأشعة سلامة الرأس والرقبة .

وأفادت بعض التقارير الآخرى أن المدير الفني لنادي النصر كان يستقل أحد سيارات الرالي في مخبم النصر المقام باحد المناطق الصحراوية بالرياض

ويذكر أن عبدالرحمن الحلافي، المشرف على فريق الكرة بنادي النصر، مخيمًا للجهاز الفني والإداري وعدد من اللاعبين، وذلك للم الشمل بعد تذبذب النتائج في الفترة الأخيرة.

وفي موقف غريب، تعرض البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لنادي النصر، للإصابة مساء اليوم الأحد، داخل مخيم الفريق الأول لكرة القدم.

وأصيب فيتوريا، في رأسه بعد ارتطامه في زجاج السيارة، أثناء قيادته له في مخيم النصر، حيث تم إسعافه بشكل عاجل.