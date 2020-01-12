1800 لاعب يمثلون 62 فريقًا في دوري أحياء مكة المكرمة.. والبداية 20 يناير

أجريت اليوم مراسم قرعة دوري رابطة فرق الأحياء لكرة القدم في مكة المكرمة لموسم 2019 / 2020م، التي تنظمها الرابطة التابعة للاتحاد السعودي للرياضة للجميع بمسرح نادي الوحدة، بحضور رئيس رابطة فرق دوري الأحياء بالمملكة، عادل الفقي وأعضاء مجلس إدارة الرابطة ورئيس رابطة دوري الأحياء في مكة المكرمة علي الصبياني ورؤساء الفرق الـ62 المشاركة.

وقدم عادل الفقي، الشكر لنادي الوحدة على مشاركتهم حفل القرعة، مؤكدًا أن التنظيم الاحترافي الذي ظهرت به القرعة يدل على أن الدوري سيكون منظمًا وعلى مستوى عالٍ.

وقال: “ينطلق دوري أحياء مكة المكرمة يوم الاثنين 25 / 5 1441هـ الموافق 20 يناير2020 هـ على ملعب الأسطورة، بمشاركة أكثر من 1800 لاعب من 62 فريقًا.

وأوضح رئيس رابطة دوري الأحياء بمكة المكرمة علي الصبياني من جانبه، أنه كُوّنت لجان تعمل باحترافية في مجال التنظيم والإعلام، ليكون عنوانا لمنافسات قوية وتنظيم مميز.

وقُسمت الفرق إلى 15 مجموعة، كل مجموعة تضم 4 فرق (مجموعتان 5 فرق) بحيث تقام 3 مباريات في اليوم، ويتأهل إلى دور ال16، صاحب المركز الأول من كل مجموعة، إضافة إلى أفضل فريق يحصل على المركز الثاني.

