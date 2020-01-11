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أكثر من ١٠٠ مشارك في فعالية الهايكنج ضمن مهرجان المجاردة شتانا غير

أكثر من ١٠٠ مشارك في فعالية الهايكنج ضمن مهرجان المجاردة شتانا غير

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تنافس ثلاثي مستمر على صدارة فئة السيارات في رالي داكار السعودية 2020

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أكثر من ١٠٠ مشارك في فعالية الهايكنج ضمن مهرجان المجاردة شتانا غير

أكثر من ١٠٠ مشارك في فعالية الهايكنج ضمن مهرجان المجاردة شتانا غير
http://almnatiq.net/?p=820221
المناطق - المجارده

أقامت اللجنة الفرعية للتنمية السياحية بمحافظة المجاردة بالتعاون مع لجنة التنمية الإجتماعية وضمن فعاليات مهرجان المجاردة شتانا غير المسير الجبلي الذي انطلق صباح السبت 1441/ 5 / 16ھ بمركز خاط ونظمه فريق قمم السعودية وبمشاركة أكثر من ١٢٠ مشارك تم تسجيلهم من جميع مدن المملكة ومنها (مشاة تمنية؛ والة السعودية؛ القنفذة؛ شدا؛ الخميس؛ النماص؛ تنومة؛ الطايف؛ بارق؛ جدة.. الرحالة الدولي ..الاعمال التطوعية.عبس .. ثربان.. القوز.. ينبع..الباحة .. أحد رفيدة ) حيث كان في استقبالهم في نقطة البداية رئيس مركز خاط علي بن ناصر الطارقي وعضو المجلس البلدي حسن حنفان حيث تم تنفيذ المسير على مرحلتين تم بينهما استراحة والتقاط الصور التذكارية وفي ختام المسير انتقل الجميع للمركز الحضاري لتناول واجب الضيافة وتكريم المشاركين.

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