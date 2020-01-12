وفاة الدراج البرتغالي “باولو غونسالفيس” المشارك برالي داكار

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أعلن منظمو رالي داكار الصحراوي المقام هذا العام في السعودية، وفاة الدراج البرتغالي باولو غونسالفيس (40 عاماً) بعد سقوطه في المرحلة السابعة بين الرياض ووادي الدواسر، اليوم الأحد.

وأشار المنظمون إلى أن “غونسالفيس”، الذي كان يشارك في الرالي للمرة الثالثة عشرة، وحل ثانياً في فئة الدراجات النارية عام 2015، سقط عند الكيلومتر 276 من المرحلة، وكان فاقداً للوعي لدى وصول الفريق الطبي لمعاينته.

وحاول المسعفون إنعاش الرياضي في مكان الحادث، قبل نقله على متن مروحية إلى المستشفى، حيث تم إعلان وفاته.

ووفق ما نقلته “سكاي نيوز” بدأ “غونسالفيس” المشاركة في رالي دكار عام 2006، وأنهاه ضمن المراكز العشرة الأولى 4 مرات.

وفي النسخة الحالية، كان يحتل المركز 46 في الترتيب العام بنهاية المرحلة السادسة في الرياض، الجمعة، قبل أن يخلد المشاركون إلى يوم راحة السبت، ويستأنف الرالي، الأحد.

ويمتد الرالي على 12 يوماً ومسافة نحو 7500 كلم في مختلف أنحاء السعودية، انطلاقاً من مدينة جدة على البحر الأحمر، وامتداداً على الخط الساحلي الغربي للمملكة وصولاً إلى “نيوم” المستقبلية، وعبر الصحاري المختلفة في وسط البلاد، قبل الختام في القدية غربي الرياض.