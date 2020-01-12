مسابقة النخبة تقام غداً لأول مرة في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

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تقام غداً مسابقة النخبة التي أقرها مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل لأول مرة في نسخته الرابعة لتعيد التنافس في فئتي الصفروالشعل.

وتتضمن المسابقة قيام المالك بترقيم إبله من 1 إلى 20 حسب الأجمل فالأجمل وتوضع كل فردية بحسب الرقم في شبك لوحدها وتوضع معها فرديات المنافس الآخر التي تحمل ذات الرقم ، مثلاً فردية المشارك التي تحمل رقم 1 تكون مع الفردية التي تحمل الرقم نفسه من المتسابق الآخر والفرديتان في شبك واحد ، وهكذا تتسلسل الأرقام حتى الرقم 20 ، ويكون التحكيم وفق المستويات والتقييم بدرجات متفاوتة ومختلفة للمجموعة وتبدأ بأعلى درجات من الرقم واحد وتقل تنازلياً حتى الوصول لرقم 20 ، وعلى ذلك يجب على المالك أن يكون لديه خلفية فيضع الأقوى من حلاله في المقدمة.

