تقام غداً مسابقة النخبة التي أقرها مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل لأول مرة في نسخته الرابعة لتعيد التنافس في فئتي الصفروالشعل.
وتتضمن المسابقة قيام المالك بترقيم إبله من 1 إلى 20 حسب الأجمل فالأجمل وتوضع كل فردية بحسب الرقم في شبك لوحدها وتوضع معها فرديات المنافس الآخر التي تحمل ذات الرقم ، مثلاً فردية المشارك التي تحمل رقم 1 تكون مع الفردية التي تحمل الرقم نفسه من المتسابق الآخر والفرديتان في شبك واحد ، وهكذا تتسلسل الأرقام حتى الرقم 20 ، ويكون التحكيم وفق المستويات والتقييم بدرجات متفاوتة ومختلفة للمجموعة وتبدأ بأعلى درجات من الرقم واحد وتقل تنازلياً حتى الوصول لرقم 20 ، وعلى ذلك يجب على المالك أن يكون لديه خلفية فيضع الأقوى من حلاله في المقدمة.
مسابقة النخبة تقام غداً لأول مرة في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل
تقام غداً مسابقة النخبة التي أقرها مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل لأول مرة في نسخته الرابعة لتعيد التنافس في فئتي الصفروالشعل.
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