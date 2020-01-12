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البر تسعى لتأهيل 33 ألف أسرة للتحوُّل إلى الاكتفاء الذاتي

البر تسعى لتأهيل 33 ألف أسرة للتحوُّل إلى الاكتفاء الذاتي

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بعد أن سدد 57٪ منها قروضهم

البر تسعى لتأهيل 33 ألف أسرة للتحوُّل إلى الاكتفاء الذاتي

البر تسعى لتأهيل 33 ألف أسرة للتحوُّل إلى الاكتفاء الذاتي
http://almnatiq.net/?p=820251
المناطق - جدة

تكفلت جمعية البر بجدة بأكثر من 33 ألف أسرة محدودة الدخل وذلك عبر عدة خدمات تقدمها لها، ويشرف عليها نخبة من المتخصصين بالعمل الخيري.
وأوضح نائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ خلف بن هوصان العتيبي أن خدمات الجمعية للأسر تتعدى الجانب المادي
فهي بالإضافة للإعالة الشهرية تحصل على دورات وبرامج تأهيلية تنتهي بالتوظيف في حال توفرت الفرص، وتحصل على المستلزمات المدرسية للأبناء والبنات من الطلاب ، كما تحصل تلك الأسر على المساعدات العينية وكسوة الشتاء، وفي المواسم توزع عليها بطاقات كسوة العيد وإفطار صائم.
وذكر العتيبي أن الأسر محدودة الدخل تلقى عناية فائقة من القائمين على الجمعية، فجميع الخدمات التي تقدمها الجمعية تأتي في إطار الحلول التي تؤدي إلى تمكين تلك الأسر من تلبية حاجاتها دون الاعتماد على إعانات الاخرين، ومساندتها لتصل إلى الاكتفاء المالي ، فالعديد من الدورات التأهيلية التي تقيمها الجمعية بالتعاقد مع مدربين متخصصين تخلق من المستفيدين أفراداً ايجابيين مؤهلين يقومون بخلق فرص وظيفية وأبواب رزق طموحة يشقُّون من خلالها طريقهم نحو النجاح وكفاية عائلاتهم وحاجاتهم.
الجدير بالذكر أن آخر احصائية شملت الأسر المستفيدة من البر بينت أن 2% من الأسر تحولت إلى الاكتفاء الذاتي بينما 57% من الأسر تم تسديد قروضهم وتحسنت أوضاعهم المعيشية.

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