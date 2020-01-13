احدث الأخبار

يوفنتوس يستعيد صدارة الدوري الإيطالي
أبرز المواد
 1.02 تريليون دولار احتياطيات عربية من العملات الأجنبية .. 47.7 % للسعودية
أبرز المواد
 مبتكرون سعوديون يحصدون الذهب في معرض “IENA” الدولي للابتكارات في ألمانيا
أبرز المواد
 “واتساب” يتوقف عن العمل في ملايين الهواتف ابتداء من فبراير
أبرز المواد
 المملكة ثاني أعلى دولة في سرعة نمو الأجور بين الدول الناشئة في مجموعة العشرين
أبرز المواد
 البر تسعى لتأهيل 33 ألف أسرة للتحوُّل إلى الاكتفاء الذاتي
منطقة مكة المكرمة
 إثيوبيا تطلب من جنوب أفريقيا التوسط في أزمة سد النهضة مع مصر
أبرز المواد
 مسابقة النخبة تقام غداً لأول مرة في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل
أبرز المواد
 الغنوشي و”سيارة أردوغان”.. لماذا أشعلت الزيارة الغضب بتونس؟
أبرز المواد
 وفاة الدراج البرتغالي “باولو غونسالفيس” المشارك برالي داكار
أبرز المواد
 أكثر من ١٠٠ مشارك في فعالية الهايكنج ضمن مهرجان المجاردة شتانا غير
منطقة عسير
 تنافس ثلاثي مستمر على صدارة فئة السيارات في رالي داكار السعودية 2020
أبرز المواد
يوفنتوس يستعيد صدارة الدوري الإيطالي

يوفنتوس يستعيد صدارة الدوري الإيطالي

أبرز المواد
1.02 تريليون دولار احتياطيات عربية من العملات الأجنبية .. 47.7 % للسعودية

1.02 تريليون دولار احتياطيات عربية من العملات الأجنبية .. 47.7 % للسعودية

أبرز المواد
مبتكرون سعوديون يحصدون الذهب في معرض “IENA” الدولي للابتكارات في ألمانيا

مبتكرون سعوديون يحصدون الذهب في معرض “IENA” الدولي للابتكارات في ألمانيا

أبرز المواد
“واتساب” يتوقف عن العمل في ملايين الهواتف ابتداء من فبراير

“واتساب” يتوقف عن العمل في ملايين الهواتف ابتداء من فبراير

أبرز المواد

يوفنتوس يستعيد صدارة الدوري الإيطالي

يوفنتوس يستعيد صدارة الدوري الإيطالي
http://almnatiq.net/?p=820264
المناطق - الرياض

استعاد فريق يوفنتوس صدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم بعد فوزه على مضيفه روما بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن المرحلة التاسعة عشر من المسابقة.
وتقدم يوفنتوس بهدف سجله ميريح ديميرال في الدقيقة الثالثة وأضاف رونالدو الهدف الثاني في الدقيقة العاشرة من ركلة جزاء، بينما سجل دييجو بيروتي هدف تقليص الفارق لروما في الدقيقة 68 من ركلة جزاء.
ورفع يوفنتوس رصيده إلى 48 نقطة في صدارة الترتيب، بينما توقف رصيد روما عند 35 نقطة في المركز الخامس.

روابط ذات صلة

1.02 تريليون دولار احتياطيات عربية من العملات الأجنبية .. 47.7 % للسعودية

1.02 تريليون دولار احتياطيات عربية من العملات الأجنبية .. 47.7 % للسعودية
مبتكرون سعوديون يحصدون الذهب في معرض “IENA” الدولي للابتكارات في ألمانيا

مبتكرون سعوديون يحصدون الذهب في معرض “IENA” الدولي للابتكارات في ألمانيا
“واتساب” يتوقف عن العمل في ملايين الهواتف ابتداء من فبراير

“واتساب” يتوقف عن العمل في ملايين الهواتف ابتداء من فبراير

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*