يوفنتوس يستعيد صدارة الدوري الإيطالي

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استعاد فريق يوفنتوس صدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم بعد فوزه على مضيفه روما بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن المرحلة التاسعة عشر من المسابقة.

وتقدم يوفنتوس بهدف سجله ميريح ديميرال في الدقيقة الثالثة وأضاف رونالدو الهدف الثاني في الدقيقة العاشرة من ركلة جزاء، بينما سجل دييجو بيروتي هدف تقليص الفارق لروما في الدقيقة 68 من ركلة جزاء.

ورفع يوفنتوس رصيده إلى 48 نقطة في صدارة الترتيب، بينما توقف رصيد روما عند 35 نقطة في المركز الخامس.