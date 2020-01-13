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الفيصل: المملكة محط أنظار العالم.. نجحنا في تنظيم السوبر الإسباني

الفيصل: المملكة محط أنظار العالم.. نجحنا في تنظيم السوبر الإسباني
http://almnatiq.net/?p=820281
المناطق - الرياض

أكد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، سعادته بنجاح إقامة السوبر الإسباني على أرض المملكة، وقال في تصريح صحافي بعد التتويج: «أتقدم بجزيل الشكر ووافر الامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على الدعم الكبير الذي يحظى به قطاع الرياضة والشباب وما يجده من اهتمام متواصل وحرص كبير أثمر عن استضافة وإقامة العديد من الأحداث والفعاليات الرياضية العالمية في الآونة الأخيرة بالمملكة».

وأضاف: «نحن نثبت يومًا بعد يوم أن المملكة قادرة على استضافة أهم وأكبر الأحداث الرياضية المتنوعة، ففي مجال كرة القدم على وجه التحديد استضفنا قبل أيام معدودة نهائي السوبر الإيطالي بين فريقي يوفنتوس ولاتسيو بالعاصمة الرياض، واليوم نحظى بإقامة السوبر الإسباني بنظامه الجديد لأول مرة بمشاركة أربعة من أعرق الفرق الإسبانية والعالمية بشكل عام بجدة، في الأيام الماضية كنا محط أنظار العالم أجمع، وأستطيع القول إننا نجحنا بتنظيم هذا الحدث بالشكل المطلوب والأمثل».

واختتم رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة حديثه قائلًا: «أبارك لفريق ريال مدريد ولجماهيره في المملكة وخارجها بتحقيق لقب السوبر الإسباني، وحظًا أوفر لفريق أتلتيكو مدريد وجماهيره، استمتعنا سويا في الأيام الماضية بلقاءات كبيرة ومثيرة على كافة الأصعدة، وسط حضور جماهيري كبير من داخل المملكة وخارجها، ونتطلع بمشيئة الله لإقامة العديد من الفعاليات والأحداث الرياضية العالمية في الفترات القادمة، هذا طموح كل السعوديين قيادةً وشعبا، فطموحنا لا حدود له، ولن يتوقف بإذن الله».

يذكر أن فريق ريال مدريد توج بلقب كأس السوبر الإسباني بعد فوزه على منافسه أتلتيكو مدريد في المباراة النهائية التي جمعتهما على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، أمس الأحد، في البطولة بجدة في الفترة من 8 إلى 12 يناير 2020، بمشاركة أربعة فرق إسبانية هي ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو مدريد وفالنسيا، في حدث عالمي تنظمه الهيئة العامة للرياضة، ضمن الفعاليات التي تندرج تحت برنامج «جودة الحياة».

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