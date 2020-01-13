“الذرية”: سنحول النفايات إلى “طاقة”

المناطق - الرياض

كشف رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة الدكتور خالد السلطان، أن السعودية تعمل على بناء قطاع طاقة متجددة مستدام يشمل الصناعات والخدمات وتوطين التقنيات وتأهيل الكوادر البشرية، بتعزيز أمن الطاقة، بتحويل النفايات إلى طاقة، والاستفادة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، والطاقة الجيوحرارية.

وأضاف السلطان: «السعودية من الدول السباقة والحريصة على متابعة احتياجات المناطق المناخية القاحلة لتمكين دخول الطاقة المتجددة لها، كما عملت المملكة على عدة مبادرات تخص تطوير مواصفات تتلاءم واحتياجات الدول ذات المناخ المشابه لتمكين توسع مصادر الطاقة المتجددة في هذه الدول». جاء ذلك خلال كلمة المملكة ألقاها خلال رئاسته وفد المملكة المشارك في أعمال الدورة العاشرة للجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة «إيرينا» في الإمارات أمس (السبت) أثناء افتتاح أعمال الدورة الحالية. وبين أن السعودية التزمت بإيجاد سوق تنافسي محلي للطاقة المتجددة ووضعت له منهجية واضحة تضمن تنافسية الطاقة المتجددة، ووفرت التمويل اللازم من خلال شراكات بين القطاعين العام والخاص، وعملت المملكة على توطين نسبة كبيرة من سلسلة قيمة الطاقة المتجددة، لتحفيز القطاع الخاص والمستثمرين المهتمين بهذا المجال للاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة في المملكة.