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سكني»: تسليم فلل جاهزة في 25 مشروعاً وزارة الإسكان

سكني»: تسليم فلل جاهزة في 25 مشروعاً وزارة الإسكان
http://almnatiq.net/?p=820298
المناطق_الرياض

واصل برنامج «سكني» التابع لوزارة الإسكان، تسليم الفلل الجاهزة في عدد من مشاريع الوزارة في مختلف مناطق المملكة، توزعت على 25 مشروعا، في 11 منطقة حول المملكة، وتمّت إجراءات التسليم بعد استكمال المستفيدين عمليات الحجز وتوقيع العقد النهائي. وأوضح برنامج «سكني» أنه تم خلال الشهر الماضي تسليم عدد من الفلل في 4 مشاريع بمنطقة الرياض، تشمل إسكان الزلفي، وشقراء، والدوادمي، والمجمعة، إضافة إلى 4 مشاريع أخرى في منطقة القصيم، هي إسكان رياض الخبراء، وإسكان النبهانية، وإسكان البدائع، وإسكان عنيزة، و3 مشاريع بالمنطقة الشرقية بمحافظة الخبر وحفر الباطن، والأحساء «إسكان الأحساء 1، 2»، كما شمل التسليم 3 مشاريع في منطقة الحدود الشمالية في إسكان طريف ورفحاء وعرعر، ومشروعين في منطقة الجوف في محافظتي سكاكا والقريات، وكذلك مشروعين في منطقة جازان شملت إسكاني «صبيا» و«صامطة القفل»، إضافة إلى مواصلة التسليم في مشروعين في منطقة حائل «إسكان حائل» و«الشنان»، وفي تبوك «إسكان تبوك»، و«إسكان تيماء»، علاوة على مواصلة التسليم في مشروع إسكان القنفذة في منطقة مكة المكرمة، وآخر في منطقة المدينة المنورة «العلا»، ومشروع «إسكان المخواة» في منطقة الباحة. وتتوزع مشاريع وزارة الإسكان للوحدات السكنية الجاهزة في عدد من مدن ومحافظات المملكة بعدد 42 مشروعا توفر نحو 14 ألف وحدة سكنية من نوع «فيلا»، تصل مساحتها إلى 500 مترا مربعا للفيلا الواحدة، وتتميز تلك المشاريع بتكامل البنية التحتية من أرصفة وإنارة، إضافة إلى الحدائق العامة وملاعب الأطفال، كما تضم مساجد وجوامع

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