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“مواطن ينتحل صفة معرِّف قريته”.. وجزائية الباحة تصدر بحقه هذا القرار!

“مواطن ينتحل صفة معرِّف قريته”.. وجزائية الباحة تصدر بحقه هذا القرار!
http://almnatiq.net/?p=820299
المناطق_الباحة

قررت المحكمة الجزائية بمنطقة الباحة إدانة أحد المتهمين في قضية مخالفة التعليمات بقيامه بالتوقيع على محضر صلح بصفته معرفًا للقرية، وهي صفة لا يملكها.

وبحسب “سبق”، أوضح صك الحُكْم أنه سبق أن أُخذ التعهد على المدان، وسُجلت القضية جنائيًّا، وتم توجيه الاتهام له من قِبل فرع النيابة العامة بمنطقة الباحة بمخالفته التعليمات، وإحالته للمحكمة الجزائية بمنطقة الباحة.

وثبت للدائرة الجزائية الفردية الأولى بالأدلة والقرائن إدانته، فيما قررت الدائرة الاكتفاء بأخذ التعهد بعدم العودة لما بدر منه، وأصبح الحكم نهائيًّا بقوة النظام.

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