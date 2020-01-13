السراج: وقف إطلاق النار لمنع إراقة المزيد من الدماء

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أكد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج إن خطوة التوقيع على وقف إطلاق النار إنما هي للدفع بهذا الاتفاق إلى الأمام . ولمنع إراقة المزيد من الدم الليبي

وأضاف السراج في اتصال مع قناة “ليبيا الأحرار” :”لا تعتقدوا أبداً أننا سنفرط في تضحيات أبنائنا ودماء شهدائنا ، أو بيعنا لحلم السير نحو الدولة المدنية”

واستطرد :”قبولنا بوقف اطلاق النار يأتي من موقف قوة حفاظا على اللحمة الوطنية ونسيجنا الاجتماعي مع استعدادنا لاستئناف العمليات العسكرية ودحر المعتدي في حال حدوث اي خروقات لهذا الاتفاق”

ودعا السراج “كل الليبيين إلى طي صفحة الماضي و نبذ الفرقة ورص الصفوف للانطلاق نحو السلام والاستقرار ، وعلينا أن ندرك جميعاً أن الاختلاف بيننا يجب أن يدار ديمقراطيا وبالحوار ولم يعد هناك مجالاً للقبول بحكم الفرد الشمولي”

وكان رئيس فريق الاتصال الروسي حول ليبيا، ليف دينغوف، ذكر مساء اليوم أن قائد “الجيش الوطني الليبي” المشير خليفة حفتر، ورئيس المجلس الرئاسي الليبي، فايز السراج، قد يزوران موسكو قريبا لبحث حل الأزمة