“هدف” يكشف عن دعم جديد للموظف السعودي في القطاع الخاص !

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أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» عن إطلاق حملة بعنوان (هدف يدعمك)، موجهة لمنشآت القطاع الخاص، لدعم توظيف السعوديين والسعوديات ضمن برنامج «دعم التوظيف لرفع المهارات»، الذي يصل فيه الدعم الشهري لأجر الموظف إلى 50%.

وأوضح الصندوق أنه يمكن لمنشآت القطاع الخاص الانضمام إلى البرنامج والتسجيل فيه، لافتا إلى إطلاق تحسينات جديدة على ضوابط الدعم في البرنامج، تتضمن تعديل الحد الأعلى لأجر الموظف المدعوم من 10 آلاف ريال إلى 15 ألف ريال، وإلغاء ضابط الانقطاع عن العمل 90 يوما، إذ يُسمح للباحث عن العمل بالتقديم على الوظائف المعلنة في البرنامج، شريطة ألا تكون الوظيفة في منشأة تعود ملكيتها لنفس المالك الذي كان يعمل لديه.

وأشار إلى أن التحسينات خلال الفترة الماضية جاءت نتيجة لعقد عدد من ورش العمل مع قطاعات عدة في سوق العمل، وعدد من الغرف التجارية في مختلف المناطق، وكذلك استماع فروع الصندوق لملاحظات ومقترحات أصحاب الأعمال والمستفيدين من البرنامج، إذ يسعى الصندوق، لاستفادة أبناء الوطن وبناته من دعم البرنامج ورفع نسبة مشاركتهم في سوق العمل، وتحفيز منشآت القطاع الخاص على التوطين النوعي، والاستثمار في رأس المال البشري.

يذكر أن «هدف» يتحمل من خلال البرنامج، نسبة من أجور السعوديين والسعوديات العاملين في القطاع الخاص، ويكون الدعم في البرنامج من خلال تحفيز منشآت القطاع الخاص على التوظيف والتدريب أثناء العمل بإسهام من الصندوق، لرفع إسهام الكوادر البشرية الوطنية، ومدها بالمهارات الضرورية التي يحتاج لها السوق.