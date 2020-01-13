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للمرة الأولى في تاريخه.. 131 ألف مسافر على جسر الملك فهد

للمرة الأولى في تاريخه.. 131 ألف مسافر على جسر الملك فهد
http://almnatiq.net/?p=820305
المناطق_الدمام

سجل جسر الملك فهد أمس الأول، أعلى إحصاء عبور للمسافرين منذ افتتاحه، بلغ 131177 مسافرا، فيما بلغ أعلى إحصاء يومي سابق 129437 مسافرا، الذي كان يوم السبت 29/ 8/ 1440هـ. وأوضح المتحدث باسم جوازات المنطقة الشرقية العقيد معلا بن مرزوق العتيبي أن حركة عبور المسافرين تميزت بالانسيابية والسلاسة بفضل التعاون القائم بين الجهات ذات العلاقة بالجسر، والتعامل معها وفق الخطط المعدة مسبقا، التي تضمنت فتح جميع المسارات والكونترات والعمل على سرعة إنهاء الإجراءات دون الإخلال بالجوانب الأمنية

من جهة ثانية، دشن جسر الملك فهد أمس للمرة الأولى عبور الدراجات النارية بصفة رسمية، وسجل عبور 379 دراجة نارية منها 195 دراجة من الجانب السعودي و 184 دراجة من الجانب البحريني، خلال أول يوم من انطلاق مسار قائدي الدراجات النارية

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