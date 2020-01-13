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جدة غير.. %80 إشغال مرافق الإيواء في الإجازة

جدة غير.. %80 إشغال مرافق الإيواء في الإجازة
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http://almnatiq.net/?p=820306
المناطق_جدة

لا تكاد الواجهة البحرية بجدة تتوقف حتى ساعات الصباح الأولى، منذ بدء إجازة منتصف العام الدراسي، لما تشكله من نقطة الجذب الأكبر للأسر والشباب على امتداد يتجاوز 150 كيلومتراً لممارسة الهوايات المختلفة من صيد ورياضة في الأماكن المخصصة، إلى جانب المرافق الأخرى من الحدائق والمسطحات الخضراء ومناطق ألعاب الأطفال تتوافر بها مختلف الخِدْمات التموينية والمطاعم التي تناسب مختلف الأذواق ما جعلها مكانًا ينبض بحركة السائحين من داخل المملكة وخارجها بمنظومة من الفعاليات والمرافق العامة التي هيئت لتحقيق المتعة لمختلف شرائح المجتمع، سواءً على واجهة البحر الأحمر أو الحدائق والمتنزهات والمدن الترفيهية لتوفر لمرتاديها منتجات سياحية وترفيهية متنوعة

وأكد مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة مكة المكرمة محمد بن عبدالله العمري، أن الجهات الحكومية حرصت على استثمار الأجواء الرائعة التي تعيشها محافظة جدة بالتعاون مع هيئة السياحة، خاصة في موسم الإجازة المدرسية كونها أحد أهم الواجهات السياحية الخليجية والعربية، مشيرا إلى جهود الفرق الميدانية بالهيئة في متابعة المنشآت السياحية للتأكد من نظامية الأنشطة السياحية، إضافة لوكالات السفر والسياحة والرحلات السياحية، للتأكد بشكل متواصل من جاهزية المنطقة سياحياً وجودة الخِدْمات المقدمة في الأنشطة السياحية

وكشف العمري أن جدة تحتضن ً 1002 منشأة إيواء، بطاقة 47.900 غرفة وجناح، تستوعب 108.400 نزيل في وقت واحد، منها 20 فندقاً من فئة 5 نجوم، و27 فندقاً فئة 4 نجوم، و59 فندقاً 3 نجوم، و31 فندقاً من فئة نجمتين، في حين بلغ عدد الفنادق الحاصلة على تصنيف درجة واحدة 15 فندقاً، مبيناً أن نسب الإشغال في جدة خلال موسم الإجازة تجاوز 76%، وما يقارب 80% في بقية مرافق الإيواء

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