طفل يقتل شقيقه الأصغر بسبب “مشهد فاضح”

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شهدت إحدى القرى المصرية التابعة لمركز بلبيس بمحافظة الشرقية، جريمة بشعة أمس الأحد، وهى قتل الطفل “مروان” ابن الحادية عشرة من العمر، وكانت الفاجعة الكبرى التي زادت ألم أهالي القرية هو أن الجاني “شقيقه الأكبر خالد” البالغ من العمر ١٥ عاما.

وبحسب “اليوم السابع”، قتل الشقيق الأكبر شقيقه الأصغر حين شاهده الأخير في موضع مخل مع طفل وخوفا من افتضاح أمره، قام بطعنه قتله وإخفاء جثته في بركة مياه، ثم عاد مرة أخرى ليبحث عنه مع أهالي القرية ويبكي بحرقة حين رأي جثته.

وتوصلت تحريات فريق البحث الجنائى المصري، أن المتهم استدرج الضحية إلى مكان العثور على الجثة وقتله، وتم القبض عليه وإحالته للنيابة العامة، والتي قررت حبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد.