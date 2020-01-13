بعد تعديل سعر بيع الشعير.. توجيه هام من “الحبوب” للعملاء !

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دعت المؤسسة العامة للحبوب، إلى الإبلاغ عن المخالفين فيما يتعلق بوفرة الشعير في الأسواق أو مخالفة السعر الجديد .

وقالت المؤسسة عبر حسابها في “تويتر”: نأمل من جميع العملاء التواصل مع مركز البلاغات في وزارة التجارة والاستثمار على الرقم 1900، أو عبر تطبيق بلاغ تجاري أو الموقع الرسمي للوزارة عبر الإنترنت؛ للإبلاغ عن أي ملاحظة أو شكوى تتعلق بوفرة الشعير في الأسواق، أو مخالفة السعر المحدد في جميع نقاط البيع بكافة مناطق المملكة (44 ريالًا + ضريبة القيمة المضافة).