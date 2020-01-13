ربة منزل تقتل طفلًا انتقامًا من والدته التي فضحتها

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أقدمت ربة منزل مصرية، على قتل طفل، انتقاما من والدته التي رددت أنها سيئة السمعة وترتبط بعلاقات محرمة مع عدد من الرجال

وكانت الشرطة تلقت بلاغا، من مزارع بتغيب ابنه صاحب الـ 3 سنوات، وعقب يوم من اختفاءه عُثر على جثته موضوعه أسفل كنبة بالمنزل

وتوصلت التحريات إلى أن وراء الجريمة، ربة منزل تقيم بذات المنطقة، وبمواجهتها اعترفت بأنها ارتكبت الجريمة انتقامًا من والدته التي رددت في المنطقة أنها سيئة السمعة

وأوضحت المتهمة أنها استدرجت المجني عليه للعب مع أطفالها، وقامت بخنقه بيديها، ووضعه في حقيبة ملابس، والذهاب به إلى منزل والده، واستخرت الجثة من الحقيبة ووضعتها أسفل الكنبة