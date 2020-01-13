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إستئصال ورم ليفي من رحم مريضة بحفرالباطن

إستئصال ورم ليفي من رحم مريضة بحفرالباطن
http://almnatiq.net/?p=820345
المناطق_حفر الباطن

تمكن -بفضل الله- فريق طبي بمستشفى الولادة والأطفال بحفر الباطن من إستئصال ورم ليفي من رحم مريضة كانت تشكو من آلام حادة بعد أسبوع من الولادة وبعد إجراء كافة الفحوصات والتحاليل والأشعة تبين وجود ورم ليفي خارج من جدار الرحم وملتف حول محوره مما أدى لنزيف حاد داخل الورم .
وقرر الفريق الطبي على الفور إجراء عملية جراحية دقيقة تم من خلالها إستئصال الورم بنجاح وغادرت المريضة وهي بحاله صحية جيدة ولله الحمد

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