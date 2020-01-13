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مسؤول روسي: حفتر والسراج يزوران موسكو لتوقيع اتفاق بشأن الهدنة

مسؤول روسي: حفتر والسراج يزوران موسكو لتوقيع اتفاق بشأن الهدنة
http://almnatiq.net/?p=820346
المناطق_الرياض

قال رئيس دائرة الاتصال الروسي حول ليبيا “ليف دينغوف”، إن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، ورئيس مجلس الدولة “خالد المشري”، سيصلان في أقرب وقت إلى موسكو لإجراء محادثات حول شروط مواصلة التسوية في ليبيا، مشيرا إلى أن المحادثات ستشمل إمكانية التوقيع على اتفاق بشأن الهدنة وتفاصيل هذه الوثيقة حسب ما ذكرت وسائل اعلام محليه اليوم الاثنين.
وأضاف دينغوف أن القائد العام الجيش الليبي “خليفة حفتر”، ورئيس مجلس النواب “عقيلة صالح”، سيزوران موسكو كذلك لإجراء محادثات حول ذات الموضوع.
وأوضح دينغوف أن حفتر والسراج سيلتقيان “بشكل منفصل بالقيادة الروسية، وكذلك مع ممثلي الوفد التركي، الذي يتعاون مع روسيا حول هذه المسألة”، مضيفا، أن مسؤولين من مصر والإمارات سيتولون دور المراقبين في المحادثا…

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