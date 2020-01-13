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وزير الخارجية الأمريكي يندد بقصف قاعدة بلد الجوية في العراق
http://almnatiq.net/?p=820375
المناطق - وكالات

ندد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بالهجوم الصاروخي الذي استهدف اليوم قاعدة بلد الجوية شمالي العاصمة العراقية بغداد، والتي تضم جنودا أمريكيين.
وقال الوزير بومبيو في تغريدة على تويتر “أشعر بالغضب إثر الهجوم الصاروخي على قاعدة بلد الجوية”، وطالب الحكومة العراقية بمحاسبة المسؤولين عن هذا الاعتداء.
وأضاف وزير الخارجية بومبيو أن هذه الانتهاكات المستمرة للسيادة العراقية من قبل مجموعات لا تدين بالولاء للحكومة العراقية يجب أن تنتهي.
وتمنى الوزير سرعة شفاء المصابين جراء هذه الاعتداء ، حيث أصيب أربعة عسكريين عراقيين، بينهم ضابطان، جراء سقوط ثمانية صواريخ مساء اليوم على قاعدة بلد الجوية.

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