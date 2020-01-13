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استعادة 18 مليارا لـ 69 ألف طلب تنفيذ.. خلال 30 يوما

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استعادة 18 مليارا لـ 69 ألف طلب تنفيذ.. خلال 30 يوما

استعادة 18 مليارا لـ 69 ألف طلب تنفيذ.. خلال 30 يوما
http://almnatiq.net/?p=820386
المناطق - الرياض

شهدت دوائر ومحاكم التنفيذ السعودية أكثر من 69 ألف طلب تنفيذ، في ربيع الثاني الماضي، بنقص قدره 1% عن عدد طلبات التنفيذ الواردة في الشهر نفسه من العام الماضي.

وأوضحت البوابة الإلكترونية لوزارة العدل أن إجمالي المبالغ المالية التي تضمنتها طلبات التنفيذ في تلك الفترة أكثر من 18 مليار ريال بزيادة قدرها 37% من المبالغ التي تضمنتها طلبات التنفيذ للشهر نفسه من العام الماضي.

وشكلت طلبات التنفيذ بمبالغ مالية نسبة 94% من إجمالي عدد طلبات التنفيذ، كما استحوذت كل من المناطق الرياض ومكة المكرمة والشرقية على نسبة 71% من إجمالي طلبات التنفيذ الواردة والمبالغ المالية المطالب بتنفيذها.

وتراوح العدد اليومي لطلبات التنفيذ الواردة بين 2445 و4441 طلب تنفيذ، كما تراوح عدد طلبات التنفيذ الشهرية خلال فترة 12 شهرا بين 35 ألفا و78 ألف طلب تنفيذ.

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