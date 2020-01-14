احدث الأخبار

الصين تبدأ تشغيل تلسكوبها العملاق بحثاً عن حياة خارج الأرض
أبرز المواد
 استعادة 18 مليارا لـ 69 ألف طلب تنفيذ.. خلال 30 يوما
أبرز المواد
 جمعية الثقافة والفنون تشارك بـ20 خطاطا وخطاطة في الحديقة الثقافية
منطقة مكة المكرمة
 المعلمي يؤكد لمندوب العراق لدى الأمم المتحدة حرص المملكة على استقرار العراق ودعمها لسيادة أرضه
أبرز المواد
 حركة السياحية الإسرائيلية إلى تركيا تسجل رقما قياسيا
أبرز المواد
 ألمانيا: الانسحاب المتسرع للتحالف الدولي من العراق سيكون لصالح “داعش”
أبرز المواد
 “الدبوس” يحافظ على المركز الأول و”العتيبي” يخطف نخبة الشعل في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل
أبرز المواد
 الأهلي يستعيد المركز الثالث بثلاثية في شباك أبها
أبرز المواد
 بومبيو: سنعمل مع القادة العراقيين لتحديد أنسب مكان لنشر القوات الأمريكية في العراق
دولي
 سفارة المملكة باسطنبول تحذر المواطنين الراغبين في الاستثمار في تركيا
أبرز المواد
 5 مباريات في انطلاق الدور الثاني من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى غدًا
أبرز المواد
 الخريصي ينقل تعازي أمير تبوك لأسرة البلوي
منطقة تبوك
الصين تبدأ تشغيل تلسكوبها العملاق بحثاً عن حياة خارج الأرض

الصين تبدأ تشغيل تلسكوبها العملاق بحثاً عن حياة خارج الأرض

أبرز المواد
استعادة 18 مليارا لـ 69 ألف طلب تنفيذ.. خلال 30 يوما

استعادة 18 مليارا لـ 69 ألف طلب تنفيذ.. خلال 30 يوما

أبرز المواد
جمعية الثقافة والفنون تشارك بـ20 خطاطا وخطاطة في الحديقة الثقافية

جمعية الثقافة والفنون تشارك بـ20 خطاطا وخطاطة في الحديقة الثقافية

منطقة مكة المكرمة
المعلمي يؤكد لمندوب العراق لدى الأمم المتحدة حرص المملكة على استقرار العراق ودعمها لسيادة أرضه

المعلمي يؤكد لمندوب العراق لدى الأمم المتحدة حرص المملكة على استقرار العراق ودعمها لسيادة أرضه

أبرز المواد

الصين تبدأ تشغيل تلسكوبها العملاق بحثاً عن حياة خارج الأرض

الصين تبدأ تشغيل تلسكوبها العملاق بحثاً عن حياة خارج الأرض
http://almnatiq.net/?p=820388
المناطق - الرياض

بدأت بكين رسميا تشغيل أكبر تلسكوب يلتقط موجات الراديو في العالم، ستستخدمه في أبحاث الفضاء والبحث عن حياة خارج كوكب الأرض.

وبحسب وكالة «رويترز» نقلا عن وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، يبلغ قطر التلسكوب (فاست) 500 متر، أي ما يعادل 30 ملعبا لكرة القدم، وهو مثبت على جبل في إقليم قويتشو بجنوب غرب البلاد، ويعرف أيضا في الصين باسم «عين السماء».

وحصل التلسكوب على موافقة لبدء عملياته، وانتهت الصين من تشييده عام 2016 ويخضع منذ ذلك الحين لاختبارات ومراجعة لتلافي ما قد يظهر من عيوب فنية.

وقال رئيس المهندسين القائمين على التلسكوب جيانغ بينغ لـ«شينخوا» إن العمليات التجريبية تسير بشكل جيد حتى الآن، وإن حساسيته تزيد أكثر من مرتين ونصف عن ثاني أكبر تلسكوب في العالم.

وقالت الوكالة إن المشروع جمع أيضا بعض البيانات العلمية القيّمة خلال تلك الفترة، ومن المتوقع أن يساعد في تحقيق بعض الإنجازات في مجالات مثل رصد موجات الجاذبية ذات التردد المنخفض والجزيئات بين النجوم خلال فترة تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات.

ويمثل تطوير برنامج الفضاء أولوية لدى الصين التي تستهدف مواكبة روسيا والولايات المتحدة، وأن تصبح قوة عظمى في مجال الفضاء بحلول 2030.

روابط ذات صلة

استعادة 18 مليارا لـ 69 ألف طلب تنفيذ.. خلال 30 يوما

استعادة 18 مليارا لـ 69 ألف طلب تنفيذ.. خلال 30 يوما
المعلمي يؤكد لمندوب العراق لدى الأمم المتحدة حرص المملكة على استقرار العراق ودعمها لسيادة أرضه

المعلمي يؤكد لمندوب العراق لدى الأمم المتحدة حرص المملكة على استقرار العراق ودعمها لسيادة أرضه
حركة السياحية الإسرائيلية إلى تركيا تسجل رقما قياسيا

حركة السياحية الإسرائيلية إلى تركيا تسجل رقما قياسيا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*