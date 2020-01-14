فورد تصنع قطع غيار سياراتها من قشور القهوة

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حوّلت شركة فورد للسيارات 30 مليون كيلو من مخلفات القهوة تتخلص منها ماكدونالدز، إلى قطع غيار، بدلا من رميها في مكبات النفايات، ما يسبب بعد حرقها انبعاث الغازات الدفيئة الضارة بالبيئة. ويعتقد فريق أبحاث الشركة الأمريكية أن بعض المواد لا يجب أن ينتهي بها المطاف إلى مدافن النفايات، مثل قشور البن، ما دفعهم لإبرام شراكة مع شركة المأكولات للحصول على مخلفات البن، لإعادة تصنيعها. ووفق صحيفة (بيزنس إنسايدر) الأمريكية، تستخدم فورد بالفعل منتجات الصبار والقمح والطماطم لتصنيع قطع غيار سياراتها منذ فترة، وبدأت في تثبيت المصابيح الأمامية المصنوعة من البن في لينكولن كونتيننتال.