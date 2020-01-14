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التضخم في السعودية الأدنى بين دول “العشرين”

التضخم في السعودية الأدنى بين دول “العشرين”
http://almnatiq.net/?p=820391
المناطق - الرياض

واصلت السعودية انفرادها بين دول مجموعة العشرين بتسجيلها في تشرين الثاني (نوفمبر) 2019 تضخما سلبيا، ما يعني هبوط أسعار الاستهلاك دون خط الصفر، وهو اتجاه لم يتوقف في المملكة منذ بداية العام الماضي، وتم تسجيله لأول مرة منذ عام 2017.
وارتفع التضخم السنوي في دول مجموعة العشرين إلى 3.6 في المائة في تشرين الثاني (نوفمبر) 2019 من 3.2 في المائة في تشرين الأول (أكتوبر) ذات العام.
وزاد خلال الفترة ذاتها في منطقة منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي إلى 1.8 في المائة من 1.6 في المائة، وفي منطقة اليورو إلى 1.3 في المائة من 1.1 في المائة.
لكن التضخم في السعودية حافظ على نسبته المئوية الأدنى بين دول “العشرين”، وأيضا على بقائه في منطقة السالب منذ بداية 2019، أو للشهر الـ11 على التوالي.
وحسب إحصائية لمنظمة التنمية والتعاون الاقتصادي تلقت “الاقتصادية” نسخة منها، فإن معدل التضخم السنوي في السعودية واصل انخفاضه لكن بوتيرة أبطأ، إذ بلغ ناقص 0.1 في المائة في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي مقابل ناقص 0.3 في تشرين الأول (أكتوبر).

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