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أمر ملكي : خادم الحرمين ينيب ولي العهد في إدارة شؤون الدولة

أمر ملكي : خادم الحرمين ينيب ولي العهد في إدارة شؤون الدولة
http://almnatiq.net/?p=820413
المناطق - الرياض

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ أمراً ملكياً اليوم بإنابة سمو ولي العهد في إدارة شؤون الدولة ورعاية مصالح الشعب خلال مدة سفره خارج المملكة فيما يلي نصه:
الرقم : أ / 352
التاريخ : 18 / 5 / 1441هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة ( السادسة والستين ) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
ونظراً لعزمنا ـ بمشيئة الله ـ على السفر خارج المملكة هذا اليوم الاثنين الثامن عشر من شهر جمادى الأولى عام 1441هـ حسب تقويم أم القرى، الموافق للثالث عشر من شهر يناير عام 2020م، فقد أنبنا بموجب أمرنا هذا صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد في إدارة شؤون الدولة، ورعاية مصالح الشعب خلال مدة سفرنا خارج المملكة.
والله ولي التوفيق.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

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