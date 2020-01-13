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ماكرون : فرنسا وروسيا ترغبان في حماية اتفاق إيران النووي

ماكرون : فرنسا وروسيا ترغبان في حماية اتفاق إيران النووي
http://almnatiq.net/?p=820440
المناطق - وكالات

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الاثنين، إن فرنسا وروسيا لديهما رغبة مشتركة في حماية الاتفاق النووي الإيراني.

وأضاف ماكرون في بيان، أنه أجرى اتصالا هاتفيا، الأحد، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ودعا زعماء بريطانيا وفرنسا وألمانيا، إيران، الأحد، إلى العودة إلى الالتزام الكامل بالاتفاق النووي الذي أبرمته طهران مع القوى العالمية عام 2015، والامتناع عن المزيد من العنف.

وجاء في نص البيان الثلاثي أن التطورات الأخيرة أبرزت دور إيران المزعزع.

وأضاف البيان أن الحرس الثوري الإيراني وفيلق القدس يزعزعان المنطقة، ملوحاً بإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران.

وفرنسا وبريطانيا وألمانيا هي الدول الأوروبية الثلاث التي وقعت عام 2015، مع الولايات المتحدة والصين وروسيا، الاتفاق مع إيران حول برنامجها النووي والذي انسحب منه الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، عام 2018.

وبدوره، دعا الرئيس الأميركي، الأوروبيين، مؤخرا، إلى الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني، وتعزيز حضورهم العسكري في الشرق الأوسط.

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