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أمانة الاحساء تُعلن عن 13 وظيفة إدارية مشمولة بسُلم الرواتب والتقديم عبر ( جدارة )

أمانة الاحساء تُعلن عن 13 وظيفة إدارية مشمولة بسُلم الرواتب والتقديم عبر ( جدارة )

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أمانة الاحساء تُعلن عن 13 وظيفة إدارية مشمولة بسُلم الرواتب والتقديم عبر ( جدارة )

أمانة الاحساء تُعلن عن 13 وظيفة إدارية مشمولة بسُلم الرواتب والتقديم عبر ( جدارة )
http://almnatiq.net/?p=820448
المناطق - الأحساء

اوضح أمين الاحساء المهندس عادل بن محمد الملحم ان الأمانة تدعو الراغبين في التقدم لشغل (13 وظيفة إدارية ) مشمولة بسلم الرواتب لموظفي القطاع الحكومي ، وذلك من خلال منظومة التوظيف ” جدارة ” في البوابة الالكترونية لوزارة الخدمة المدنية ( www.mcs.gov.sa ) ، مشيراً الى انه بإمكان المتقدمين لشغل تلك الوظائف ممن تنطبق عليهم الاشتراطات والتخصصات العلمية المبادرة في التسجيل عبر منصة جدارة وذلك خلال الفترة 25- 28 جمادى الأولى 1441هـ  الموافق للفترة 20-23 يناير 2020م ، وتشمل مراتب الوظائف ( وظيفة واحدة على المرتبة الثامنة ، 9 وظائف بالمرتبة الـ 7 ، 3 وظائف على المرتبة الخامسة ) ، وبيّن الملحم ان الفئات المستهدفة والاشتراطات الأساسية في المتقدمين على هذه الوظائف تتضمن    ( خريجي الدبلومات المتوسطة بعد الثانوية العامة وما يعادلها ، خريجي درجة البكالوريوس ، الحاصلين على الدبلومات العليا بعد الدرجة الجامعية ، الحاصلين على درجة الماجستير  ،  الوظائف المعلن عنها للمراتب (السابعة، الثامنة) تتطلب اختبار القدرة المعرفية الخاص بالخدمة المدنية ، الاولوية في الترشيح للتخصصات الغير تربوية ومن ثم للتربوية ، يشترط توفر قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين على درجاتهم العلمية من خارج المملكة ، كافة الوظائف المعلن عنها تتطلب مقابلة شخصية ، سيتم مطابقة بيانات المرشحين خلال إجراء المقابلات الشخصية وفي حال اختلاف البيانات او عدم اجتياز المقابلة الشخصية سيتم استبعاد المرشح ، يُفضل من لديه خبرة لمدة 3 سنوات في القطاع البلدي ) ،وأضاف الملحم .. سيتم الإعلان عن أسماء المرشحين للوظائف المشار اليها عبر الحساب الرسمي للامانة في (twitter) ووسائل التواصل الاجتماعي وكذلك البوابة الالكترونية .

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