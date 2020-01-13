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خادم الحرمين الشريفين يصل إلى سلطنة عُمان لتقديم واجب العزاء والمواساة في وفاة السلطان قابوس – رحمه الله-

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خادم الحرمين الشريفين يصل إلى سلطنة عُمان لتقديم واجب العزاء والمواساة في وفاة السلطان قابوس – رحمه الله-

خادم الحرمين الشريفين يصل إلى سلطنة عُمان لتقديم واجب العزاء والمواساة في وفاة السلطان قابوس – رحمه الله-
http://almnatiq.net/?p=820451
المناطق - واس

وصل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -اليوم إلى سلطنة عُمان الشقيقة، لتقديم واجب العزاء والمواساة في وفاة جلالة السلطان قابوس بن سعيد – رحمه الله- .
ولدى وصول خادم الحرمين الشريفين مطار مسقط الدولي، كان في استقباله – رعاه الله – صاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد مستشار جلالة السلطان، ومعالي السيد بدر بن سعود بن حارب البوسعيدي الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع بسلطنة عُمان، وعدد من المسؤولين.
كما في استقباله – أيده الله – سفير خادم الحرمين الشريفين لدى سلطنة عُمان عيد الثقفي، والملحق العسكري العميد عبدالله الشدي، وأعضاء السفارة السعودية في عُمان .

 

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