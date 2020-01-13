مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً عند مستوى 8441.14 نقطة

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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعاً 70.01 نقطة ليقفل عند مستوى 8441.14 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 4.4 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 185 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 180 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 156 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 27 على تراجع.

وكانت أسهم شركات شاكر، ومجموعة الحكير، وأسمنت الشرقية، والعربي، ودور الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات تعليم ريت، وأسمنت ام القرى، ونماء للكيماويات، ومجموعة السريع، ام آي اس فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 7.52% و 3.20%.

فيما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والإنماء، وكيان السعودية، ودار الأركان، وزين السعودية هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والراجحي، والإنماء، وسابك، اس تي سي هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعاً 201.30 نقطة ليقفل عند مستوى 7173.37 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 28 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 500 ألف سهم تقاسمتها 1499 صفقة.