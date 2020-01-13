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أوكرانيا: إيران تعهدت بتسليم الصندوقين الأسودين لكييف

أوكرانيا: إيران تعهدت بتسليم الصندوقين الأسودين لكييف
http://almnatiq.net/?p=820480
المناطق - وكالات

قال وزير خارجية أوكرانيا، الاثنين، إن الدول الخمس التي قُتل رعايا لها في طائرة أسقطتها إيران الأسبوع الماضي ستجتمع في لندن يوم الخميس لبحث اتخاذ إجراء قانوني.

وقال فاديم بريستايكو، على هامش زيارة يقوم بها لسنغافورة، إن الدول الخمس ستبحث التعويضات والتحقيق في الواقعة.

وقتل جميع من كانوا على متن الطائرة وعددهم 176 شخصاً عندما تحطمت، يوم الأربعاء، بعد دقائق من إقلاعها من مطار طهران.

وقال بريستايكو إن تصريح إيران بأن الطائرة حلقت قرب موقع عسكري حساس “هراء”، مشدداً على أن إيران تعهدت بتسليم الصندوقين الأسودين لكييف.

وفي وقت سابق، أعربت الحكومة الإيرانية عن أسفها للتأخير في الإعلان عن المعلومات المتعلقة بحادث الطائرة الأوكرانية، الذي أودى بحياة 176 راكباً بعد استهدافها عن طريق الخطأ بصاروخ أطلق من قاعدة تابعة للحرس الثوري الإيراني.

وبحسب ما نقلته وكالة “إرنا” الإيرانية للأنباء، قالت الحكومة إن التأخير أدى إلى التخبط في تقديم المعلومات للرأي العام.

وأضافت أنه كان من المفروض إطلاع الرأي العام على مجريات الأحداث فور إطلاع المسؤولين على حقائق الحادث.

كما أعربت الحكومة عن ترحيبها بتحمل القوات المسلحة والحرس الثوري المسؤولية عن وقوع الخطأ البشري الأليم.

واعترفت إيران بإسقاط طائرة الركاب الأوكرانية بالخطأ في توقيت تزامن مع تسديد طهران ضربات صاروخية ضد قاعدتين عراقيتين تضمان قوات أميركية.

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