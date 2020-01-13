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هيئة تقويم التعليم تعلن بدء تطبيق مقياس الموهبة والإبداع في 100 مقر محوسب

هيئة تقويم التعليم تعلن بدء تطبيق مقياس الموهبة والإبداع في 100 مقر محوسب

أبرز المواد

هيئة تقويم التعليم تعلن بدء تطبيق مقياس الموهبة والإبداع في 100 مقر محوسب

هيئة تقويم التعليم تعلن بدء تطبيق مقياس الموهبة والإبداع في 100 مقر محوسب
http://almnatiq.net/?p=820501
المناطق - واس

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب, بدء التطبيق الفعلي لمقياس الموهبة والإبداع في 100 مقر محوسب في مختلف مدن ومناطق المملكة، بإجمالي 60438 مشاركًا من الطلاب والطالبات.
ويهدف المقياس إلى التعرف على الموهوبين والمبدعين في المملكة في مجالات العلوم والتقنية واللغة وجوانب الإبداع المتعددة، إضافة إلى تحقيق العدالة والإنصاف في اختيار الموهوبين والمبدعين وتوجيههم لبرنامج الرعاية الملائم لهم، ويهتم المقياس بالعنصر البشري، كما يساعد بالدخول بقوة في المنافسات العالمية، إضافة إلى إذكاء روح التنافس بين الطلبة، وضمان الدخول تنافسيًا فيما يعرف باقتصاد المعرفة، وكسر المخاوف النفسية عند أولياء الأمور، وتعميم الاهتمام بالموهوبين والمبدعين ورعايتهم في مناطق المملكة، وإيجاد بيئات تعليمية مختلفة، وتوفير أدوات كشف حديثة ومتنوعة، وتيسير عملية تطبيق أدوات الكشف عن أعداد كبيرة من الطلبة، وأخيرًا توفير نظام إدارة معلومات وقواعد بيانات متكامل تستفيد منه الجهات ذات الاهتمام بالموهبة والإبداع.
وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة مدير الإدارة العامة للاتصال المؤسسي نايف بن مونس العبدلي, أن عدد المشاركين في المقياس في المستوى الأول 19807 مشاركين ، وأما في المستوى الثاني 21468 مشاركا ، بينما في المستوى الثالث 19163 مشاركا ، بإجمالي 34001 طالبة، و26437 طالبًا, مبينا أن الطالب يمر عبر ثلاث مراحل لمقياس الموهبة والإبداع وهي استكمال استمارة الترشيح الأولي، وينتقل المرشح للمرحلة الثانية، وإجراء اختبار الموهبة والإبداع، أما المرحلة الثالثة والأخيرة هي مقياس السمات الشخصية.
وكشف العبدلي, أن المقياس يتيح إمكانية تطبيق أدوات الكشف على أعداد كبيرة من الطلبة، من خلال توعية المجتمع بخصائص الموهوبين والمبدعين وأهمية اكتشافهم، وإثراء مصادر البحث العلمي والمكتبة العربية فيما يتعلق بمجال التعرف على الموهوبين والمبدعين.
وتقدم الهيئة جميع الخدمات المساندة للمستفيدين والمستفيدات عبر وسائل الاتصال المختلفة، وتجيب على الاستفسارات، وتستقبل الملاحظات من خلال مركز الاتصال على الرقم الموحد 920033555 من الساعة 8:00 صباحاً وحتى الساعة 8:00 مساءً، وعبر حساباتها في شبكات التواصل الاجتماعي @ETEC_SA.

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