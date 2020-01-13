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برنامج البناء المستدام يقدم فرص واعدة للمهندسين السعوديين

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برنامج البناء المستدام يقدم فرص واعدة للمهندسين السعوديين

برنامج البناء المستدام يقدم فرص واعدة للمهندسين السعوديين
http://almnatiq.net/?p=820504
المناطق - الرياض
دعت وزارة الإسكان ممثلة ببرنامجها الوطني برنامج البناء المستدام المهندسين والمهندسات السعوديين من ذوي التخصصات المعمارية والمدنية، والميكانيكية، والكهربائية، الحاصلين على عضوية الهيئة السعودية للمهندسين والدورة المتخصصة من المعهد العقاري مِن مَن لديهم خبرة 3 سنوات وأكثر في الإشراف الهندسي؛ بالانضمام للبرنامج كفاحص معتمد من خلال المنصة الإلكترونية Mostadam.sa ، للاستفادة و تنمية الخبرات وزيادة الدخل، و خدمة المجتمع بغية الرفع من جودة القطاع العقاري.
البرنامج يضم 3 خدمات، خدمة فحص جودة البناء والتي تهدف إلى تمكين المستفيد المقبل على البناء (سواء من المطورين العقاريين أو الأفراد) من التحقق من جودة وسلامة عمليات البناء عبر آلية للفحص من قبل مهندسين فاحصين معتمدين حيث تحصل الوحدة السكنية على شهادة جودة البناء بعد اكتمال بناءها وتجاوز كافة مراحل الفحص بنجاح، خدمة فحص المباني الجاهزة وهي خدمة تتيح للمستفيد الراغب بشراء أو استئجار مبنى من التحقق من جودته وسلامته و ذلك عبر آلية الفحص البصري الظاهري وبموجب هذا الفحص يتم إصدار تقرير لحالة الوحدة السكنية، وأخيراً خدمة تقييم استدامة المبنى والتي تقيس مدى استدامة المبنى، عبر اتباع معايير بيئية ترفع من كفاءة المبنى وتحسن من جودة الحياة داخل المبنى، وتقلل من ضرر مخلفات البناء والمواد على البيئة.
الجدير بالذكر أن وزارة الإسكان تسعى عبر برامجها إلى تحفيز المعروض العقاري ورفع الإنتاجية لتوفير منتجات سكنية بالسعر والجودة المناسبة، وتمكين المواطنين من الحصول على تمويل سكني مناسب، بالإضافة إلى تحسين أداء القطاع العقاري ورفع مساهمته في الناتج المحلي.

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