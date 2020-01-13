مركز العلاقات الدولية بالتشيك يستضيف وزير الدولة للشؤون الخارجية

المناطق - واس

استضاف مركز العلاقات الدولية، في عاصمة التشيك براغ، معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، وذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها معاليه لجمهورية التشيك.

وألقى معاليه محاضرة استعرض خلالها مواقف المملكة العربية السعودية تجاه مستجدات القضايا الإقليمية والدولية، وجهودها المبذولة لخدمة الأمن والسلم الدوليين، وذلك بحضور نخبة من السياسيين والمفكرين والباحثين في شؤون المنطقة.

وفي ختام المحاضرة أجاب معاليه على أسئلة الحضور.