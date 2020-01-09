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أندية الحي بنات بالشماليه تختتم فعاليات مهرجان اطفال المستقبل

أندية الحي بنات بالشماليه تختتم فعاليات مهرجان اطفال المستقبل
http://almnatiq.net/?p=820517
عرعر - خالد الضبيبي

انهت مديرة ادارة نشاط الطالبات وممثلة اندية الحي بتعليم منطقة الحدود الشماليه بنات الاستاذة مي عبدالعزيز العقيل جولتها الاستطلاعية لمهرجانات اطفال المستقبل المقامة في منطقة الحدود الشمالية والذي افتتح في نادي الحي بالابتدائية الرابعة عشر بقطاع عرعر يوم الاثنين الموافق ١٤٤١/٥/١١ هـ حيث شارك حفل الافتتاح اندية عرعر وهي نادي الحي في المتوسطة الرابعة عشر ونادي الحي بالثانوية التاسعة ونادي الحي بالمتوسطة السادسة عشر ونادي الحي بالمتوسطة الثامنة عشر ثم قامت بزيارة لمهرجان طفل المستقبل بمحافظة رفحاء في الثانوية الخامسة والمتوسطة الثامنة يوم الثلاثاء الموافق ١٤٤١/٥/١٢ هـ ثم انتقلت لمحافظة طريف يوم الاربعاء الموافق ١٤٤١/٥/١٣ هـ لزيارة مهرجان الطفل في نادي الحي بالمتوسطة الخامسة بطريف ثم انتهت جولتها بزيارة لنادي الحي بالثانوية الاولى بالعويقيلة يوم الاحد الموافق ١٤٤١/٥/١٧ هـ كما تقدمت ممثلة اندية الحي بالمنطقة -بنات-بالشكر والتقدير للجهود المبذولة لنجاح المهرجان من المشرفات المتابعات وقائدات الاندية ومشرفات البرامج التي ساهمت لجذب المرتادين من كل الفئات .

 

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