أمير القصيم يترأس الاجتماع الثالث للجنة التنفيذية للإسكان التنموي

المناطق - بريدة

رأس صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم رئيس اللجنة التنفيذية للإسكان التنموي بالمنطقة, في مكتبه بديوان الإمارة بمدينة بريدة, اليوم, الاجتماع الثالث للجنة بحضور وكيل الإمارة الدكتور عبدالرحمن الوزان وأمين المنطقة المهندس محمد المجلي ومدير شرطة المنطقة اللواء علي بن حسن بن مرضي, ومدير عام فرع وزارة الإسكان بالمنطقة أحمد المرشد, وأعضاء اللجنة من القطاعات الحكومية والخاصة.

حيث اطلع سموه على عرض مرئي عن حالة المشاريع السكنية للاسكان التنموي بالإضافة إلى المستهدفات والخطط المستقبلية وأهم الأعمال المنجزة لاكتمال مشاريع الإسكان التنموي بالمنطقة ونسبة انجازها, وكذلك مرتكزات منصة جود الإسكان والتي تسعى لحوكمة وتيسير عملية مساهمة الافراد والمنظمات في المجال الخيري السكني من خلال منصة الكترونية موجهة للمساهمين.

واستمع سموه من مدير مشاريع الإسكان التنموية بالمنطقة احمد البسام عن المستهدفات لتعزيز مشاريع الإسكان التنموي بالمنطقة, مضيفاً لسموه على أن الوحدات المستهدف توفيرها بلغ 5244 وحدة حسب إحصائية وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والمتغيرة وفق التحديثات المستمرة, بالإضافة إلى الشراكات التي وقعت مع القطاع الغير ربحي والبالغة 38 جمعية, مقدماً شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم على متابعته وحرصه الدائم لما يخص مشاريع الإسكان التنموي.

وأكد سموه على ما تحظى به مشاريع الإسكان من دعم واهتمام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ، في توفير السكن الملائم للمواطنين، مؤكدًا ضرورة مواصلة جهود اللجنة في استكمال جميع الطلبات لخدمة أهالي المنطقة المستفيدين من منتجات الإسكان التنموي الذي يعد أحد مبادرات برنامج الإسكان وضمن رؤية المملكة الطموحة، ويهدف إلى تلبية احتياج الفئات الأكثر حاجة في المجتمع من الوحدات السكنية وتمكينها من تملك المنازل الملائمة والانتفاع بها وفق احتياجاتهم وقدراتهم المادية, سائلاً المولى عز وجل أن يبارك بالجهود وأن يوفق الجميع لكل خير.