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إعلان نتائج القبول النهائي للكادر النسائي بالمديرية العامة لمكافحة المخدرات على رتبة (جندي)

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إعلان نتائج القبول النهائي للكادر النسائي بالمديرية العامة لمكافحة المخدرات على رتبة (جندي)

إعلان نتائج القبول النهائي للكادر النسائي بالمديرية العامة لمكافحة المخدرات على رتبة (جندي)
http://almnatiq.net/?p=820539
المناطق - واس

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول النهائي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات للكادر النسائي على رتبة (جندي).
ودعت الإدارة إلى زيارة موقعها لمعرفة نتيجة القبول النهائي وطلبات إجراءات القبول عبر بوابة (أبشر – التوظيف) www.jobs.sa.

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