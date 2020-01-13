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حاكم عجمان يستقبل وزير الشؤون الإسلامية

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حاكم عجمان يستقبل وزير الشؤون الإسلامية

حاكم عجمان يستقبل وزير الشؤون الإسلامية
http://almnatiq.net/?p=820542
المناطق - واس

استقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان بدولة الإمارات العربية المتحدة في ديوان الحاكم اليوم, معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، والوفد المرافق الذي يزور الإمارات حاليا.
وفي مستهل الاستقبال؛ رحب سموه حاكم عجمان, بالوزير آل الشيخ والوفد المرافق له, متمنياً لهم طيب الإقامة في بلدهم الثاني الإمارات، منوهاً بعمق العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين.
وجرى خلال الاستقبال؛ استعراض عدد من القضايا الإسلامية وسبل ترسيخ قيم الإسلام وتعاليمه السمحة في أوساط الشباب المسلم بعيداً عن الغلو والتطرف ودور الوعّاظ والدعاة المسلمين في هذا الشأن.
حضر الاستقبال؛ من الجانب الإماراتي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية الشيخ أحمد بن حميد النعيمي, ومعالي رئيس ديوان الحاكم الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي, وقائد عام شرطة عجمان اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي, ورئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف الدكتور محمد مطر الكعبي, ومدير ديوان الحاكم حمد راشد النعيمي, والمستشار بديوان الحاكم عبدالله أمين الشرفاء, والسكرتير الخاص لحاكم عجمان حمد بن غليطة الغفلي, ومدير مكتب الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف في عجمان عبيد الزعابي.
كما حضر الاستقبال؛ الوفد المرافق لمعالي الوزير عبداللطيف آل الشخ, وكيل وزارة الشؤون الإسلامية لشؤون المساجد الدكتور محمد بن سعيد, ووكيل الوزارة للشؤون الإسلامية الدكتور محمد العريفي, والمستشار الخاص بمكتب الوزير الشيخ تركي بن محمد الداوود, والمستشار الإداري بمكتب الوزير عبدان العبدان.

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