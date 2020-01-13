موجة برد تودي بحياة 24 أفغانيا على الأقل

قال مسؤولون أفغان، اليوم، إن حصيلة ضحايا موجة البرد الشديد التي تجتاح البلاد ارتفعت إلى 24 حالة وفاة، وسط استمرار هطول الأمطار وتساقط الثلوج وحدوث فيضانات في مناطق متفرقة.

وقال السيد أحمد تميم عزيمي المتحدث باسم وزارة إدارة الكوارث الأفغانية، في تصريح صحفي، إن الفيضانات دمرت 131 مبنى سكنيا أغلبها كائن في الأقاليم الجنوبية والغربية والشمالية من البلاد.

وفي السياق نفسه، قال مسؤول آخر بوزارة إدارة الكوارث إن اغلب الطرق السريعة في أفغانستان أغلقت بسبب التساقط الكثيف للثلوج ومخاوف من حدوث انهيارات ثلجية.

ووصلت درجة الحرارة في العاصمة كابول إلى 15 درجة مئوية تحت الصفر، فضلا عن الثلوج التي غطت الطرق وعطلت حركة المرور والنقل، مما أصاب المدينة بحالة من الشلل المؤقت.

وكان مسؤولون قد أعلنوا، يوم أمس، مصرع 15 شخصا بسبب موجة البرد في أفغانستان.

وفي باكستان المجاورة، لقي 30 شخصا على الأقل مصرعهم جراء موجة برد شديد أيضا تمر بها البلاد.

وقال مسؤولون إن 14 شخصا لقوا حتفهم خلال ال24 ساعة الماضية، في الأغلب نتيجة لانهيار أسطح المنازل وسط التساقط الكثيف للثلوج.

وسجل أكبر قدر من الدمار في إقليم بلوشستان الواقع جنوب غربي باكستان، فيما تسببت الثلوج الكثيفة في إغلاق كثير من الطرق السريعة.