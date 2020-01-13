رابطة دوري المحترفين تعقد ورشة عمل تراخيص الأندية

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عقدت إدارة تراخيص الأندية برابطة الدوري السعودي للمحترفين مساء اليوم الاثنين الموافق 13 يناير 2020م في العاصمة الرياض، ورشة عمل لأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك لشرح نظام تراخيص الأندية للموسم الرياضي 2020 – 2021.

وقدم ثامر المرشد مساعد مدير إدارة التراخيص بالرابطة، خلال الورشة التي حضرها ممثلو الأندية الـ 16، شرحاً عن الاشتراطات والإجراءات الخاصة بالتراخيص، وأبرز التعديلات على النظام الإلكتروني للتراخيص “CLAS”، المعتمد من قبل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

ويهدف نظام تراخيص الأندية إلى تنظيم كافة المعايير المالية، الإدارية، القانونية، الرياضية والبنى التحتية ، وهو ما ينعكس إيجاباً على الأندية.

من جهته قدم المرشد شكره وتقديره للأندية وممثليها، على التعاون الكبير لإنجاح وتطوير العمل الاحترافي في كرة القدم السعودية.