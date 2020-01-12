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فهد ابن حثلين ينعى “الدوسري” صاحب المركز الرابع في المجاهيم

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فهد ابن حثلين ينعى “الدوسري” صاحب المركز الرابع في المجاهيم

فهد ابن حثلين ينعى “الدوسري” صاحب المركز الرابع في المجاهيم
http://almnatiq.net/?p=820573
المناطق - الرياض

نعى رئيس نادي الإبل فهد بن حثلين، شليح بن سلمان الدوسري أحد ملاك الإبل الذي وافته المنية أمس.

وقال ابن حثلين : “ببالغ الحزن والأسى وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره أنعى مالك الإبل شليح بن سلمان الدوسري الذي وافته المنية أمس وكان مشاركًا في فئة سيف الملك في لون المجاهيم وحقق المركز الرابع أسال المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويحسن عزاء ذويه ومحبيه”.

وحقق الدوسري المركز الرابع فيما حقق الأمير خالد بن عبدالرحمن بن خالد جائزة سيف الملك فئة مجاهيم في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل يوم 5 يناير الجاري.

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