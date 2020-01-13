الحكم الأوزبكي كوفالينكو يقود مباراة الأخضر الأولمبي أمام سوريا بعد غد

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أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم حكام مباريات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ضمن المجموعة الثانية التي تضم السعودية واليابان وسوريا وقطر في بطولة آسيا تحت 23 عامًا 2020 في تايلاند.

ويقود الحكم الأوزبكي فالنتين كوفالينكو مباراة المنتخب السعودي أمام منتخب سوريا على إستاد ثاماسات في بانكوك بعد غد الأربعاء ، ويساعده الحكمان أندري تسابينكي وتيمور غانولين من أوزبكستان، إلى جانب الحكم الرابع السيرلانكي كريشانثا بيريرا.

وفي نفس المجموعة الثانية على إستاد راجامانغالا في بانكوك يقود الحكم السنغافوري محمد تقي بن جاهاري مباراة اليابان وقطر ويساعده الحكمان روني كوه مين كيات من سنغافورة، والصيني شي زيانغ، والحكم الرابع الكوري الجنوبي كو هيونغ جين.

ويتساوي المنتخبان السعودي والسوري نقاطًا برصيد 4 نقاط في صدارة المجموعة الثانية لكن يتفوق المنتخب السوري بفارق الأهداف، في حين المنتخب القطري ثالثًا بنقطتين، واليابان بالمركز الأخير بدون نقاط .