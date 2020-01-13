البدء بتنفيذ المرحلة الثالثة لمشروع طريق ” الظهران – العقير – سلوى”

المناطق - فتحية عبدالله

‏استكمالاً لمبادرة برنامج التحول الوطني لتعزير السلامة المرورية وتقليل معدل الحوادث قام فرع وزارة النقل بالمنطقة الشرقية بالانتهاء من تركيب عدد 20 لوحة علوية في عدة مواقع منها مجمع الكباري والخبر وطريق بقيق مع ابو حدرية.

كما أن العمل متواصل إلى أن يتم الانتهاء من تركيب كامل الكمية المخطط لها هذا العام وهي 60 لوحة

‏كما تم الانتهاء من تركيب حواجز دورانية بطول 7451 م وحواجز معدنية بطول 95200 م حتي الان

كما أعلن فرع وزارة النقل بالمنطقة الشرقية عن ‏بدء تنفيذ طبقة الأساس الأسفلتي الأولى لمشروع طريق الظهران/العقير/سلوى (المرحلة الثالثة)بطول 66 كم، كما تم إنجاز اعمال ردميات بكميات ٢ مليون متر مكعب وحفريات بكميات ١٨٥ الف مكعب والعمل مستمر.