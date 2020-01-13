احدث الأخبار

البدء بتنفيذ المرحلة الثالثة لمشروع طريق ” الظهران – العقير – سلوى”
المنطقة الشرقية
 الحكم الأوزبكي كوفالينكو يقود مباراة الأخضر الأولمبي أمام سوريا بعد غد
أبرز المواد
 “سيرادوري” و “ألونسو” للمرة الأولى على منصة داكار السعودية 2020 وتراجع لثلاثي الصدارة
أبرز المواد
 فهد ابن حثلين ينعى “الدوسري” صاحب المركز الرابع في المجاهيم
مجتمع المناطق
 وزير الخارجية يستقبل السفير السريلانكي لدى المملكة
أبرز المواد
 خادم الحرمين الشريفين يصل الرياض قادماً من سلطنة عمان
أبرز المواد
 أهم بنود مسودة الاتفاق الذي يناقشه حفتر والسراج في موسكو
أبرز المواد
 وزير الخارجية يستقبل نظيره الباكستاني
أبرز المواد
 رابطة دوري المحترفين تعقد ورشة عمل تراخيص الأندية
أبرز المواد
 موجة برد تودي بحياة 24 أفغانيا على الأقل
أبرز المواد
 حاكم عجمان يستقبل وزير الشؤون الإسلامية
أبرز المواد
 إعلان نتائج القبول النهائي للكادر النسائي بالمديرية العامة لمكافحة المخدرات على رتبة (جندي)
أبرز المواد
البدء بتنفيذ المرحلة الثالثة لمشروع طريق ” الظهران – العقير – سلوى”

البدء بتنفيذ المرحلة الثالثة لمشروع طريق ” الظهران – العقير – سلوى”

المنطقة الشرقية
الحكم الأوزبكي كوفالينكو يقود مباراة الأخضر الأولمبي أمام سوريا بعد غد

الحكم الأوزبكي كوفالينكو يقود مباراة الأخضر الأولمبي أمام سوريا بعد غد

أبرز المواد
“سيرادوري” و “ألونسو” للمرة الأولى على منصة داكار السعودية 2020 وتراجع لثلاثي الصدارة

“سيرادوري” و “ألونسو” للمرة الأولى على منصة داكار السعودية 2020 وتراجع لثلاثي الصدارة

أبرز المواد
فهد ابن حثلين ينعى “الدوسري” صاحب المركز الرابع في المجاهيم

فهد ابن حثلين ينعى “الدوسري” صاحب المركز الرابع في المجاهيم

مجتمع المناطق

البدء بتنفيذ المرحلة الثالثة لمشروع طريق ” الظهران – العقير – سلوى”

البدء بتنفيذ المرحلة الثالثة لمشروع طريق ” الظهران – العقير – سلوى”
http://almnatiq.net/?p=820590
المناطق - فتحية عبدالله

‏استكمالاً لمبادرة برنامج التحول الوطني لتعزير السلامة المرورية وتقليل معدل الحوادث قام فرع وزارة النقل بالمنطقة الشرقية بالانتهاء من تركيب عدد 20 لوحة علوية في عدة مواقع منها مجمع الكباري والخبر وطريق بقيق مع ابو حدرية.
كما أن العمل متواصل إلى أن يتم الانتهاء من تركيب كامل الكمية المخطط لها هذا العام وهي 60 لوحة
‏كما تم الانتهاء من تركيب حواجز دورانية بطول 7451 م وحواجز معدنية بطول 95200 م حتي الان
كما أعلن فرع وزارة النقل بالمنطقة الشرقية عن ‏بدء تنفيذ طبقة الأساس الأسفلتي الأولى لمشروع طريق الظهران/العقير/سلوى (المرحلة الثالثة)بطول 66 كم، كما تم إنجاز اعمال ردميات بكميات ٢ مليون متر مكعب وحفريات بكميات ١٨٥ الف مكعب والعمل مستمر.

روابط ذات صلة

أمانة الاحساء تُعلن عن 13 وظيفة إدارية مشمولة بسُلم الرواتب والتقديم عبر ( جدارة )

أمانة الاحساء تُعلن عن 13 وظيفة إدارية مشمولة بسُلم الرواتب والتقديم عبر ( جدارة )
أمانة الشرقية: زراعة 103 آلاف شجرة في الشهر الأول من “شرقية خضراء”

أمانة الشرقية: زراعة 103 آلاف شجرة في الشهر الأول من “شرقية خضراء”
إستئصال ورم ليفي من رحم مريضة بحفرالباطن

إستئصال ورم ليفي من رحم مريضة بحفرالباطن

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*