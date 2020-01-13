احدث الأخبار

الخريصي ينقل تعازي أمير تبوك لأسرة البلوي
منطقة تبوك
 البدء بتنفيذ المرحلة الثالثة لمشروع طريق ” الظهران – العقير – سلوى”
المنطقة الشرقية
 الحكم الأوزبكي كوفالينكو يقود مباراة الأخضر الأولمبي أمام سوريا بعد غد
أبرز المواد
 “سيرادوري” و “ألونسو” للمرة الأولى على منصة داكار السعودية 2020 وتراجع لثلاثي الصدارة
أبرز المواد
 فهد ابن حثلين ينعى “الدوسري” صاحب المركز الرابع في المجاهيم
مجتمع المناطق
 وزير الخارجية يستقبل السفير السريلانكي لدى المملكة
أبرز المواد
 خادم الحرمين الشريفين يصل الرياض قادماً من سلطنة عمان
أبرز المواد
 أهم بنود مسودة الاتفاق الذي يناقشه حفتر والسراج في موسكو
أبرز المواد
 وزير الخارجية يستقبل نظيره الباكستاني
أبرز المواد
 رابطة دوري المحترفين تعقد ورشة عمل تراخيص الأندية
أبرز المواد
 موجة برد تودي بحياة 24 أفغانيا على الأقل
أبرز المواد
 حاكم عجمان يستقبل وزير الشؤون الإسلامية
أبرز المواد
الخريصي ينقل تعازي أمير تبوك لأسرة البلوي

الخريصي ينقل تعازي أمير تبوك لأسرة البلوي

منطقة تبوك
البدء بتنفيذ المرحلة الثالثة لمشروع طريق ” الظهران – العقير – سلوى”

البدء بتنفيذ المرحلة الثالثة لمشروع طريق ” الظهران – العقير – سلوى”

المنطقة الشرقية
الحكم الأوزبكي كوفالينكو يقود مباراة الأخضر الأولمبي أمام سوريا بعد غد

الحكم الأوزبكي كوفالينكو يقود مباراة الأخضر الأولمبي أمام سوريا بعد غد

أبرز المواد
“سيرادوري” و “ألونسو” للمرة الأولى على منصة داكار السعودية 2020 وتراجع لثلاثي الصدارة

“سيرادوري” و “ألونسو” للمرة الأولى على منصة داكار السعودية 2020 وتراجع لثلاثي الصدارة

أبرز المواد

الخريصي ينقل تعازي أمير تبوك لأسرة البلوي

الخريصي ينقل تعازي أمير تبوك لأسرة البلوي
http://almnatiq.net/?p=820596
المناطق- تبوك- علي العميري:

نقل وكيل إمارة منطقة تبوك المساعد للشؤون التنموية ناصر بن احمد الخريصي، تعازي صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك لأسرة الشيخ عبدالله بن ابراهيم الفاضلي البلوي امام مسجد الإمام محمد ابن المنكدر بتبوك الذي انتقل الى رحمة الله هو وزوجته واثنتين من بناته رحمهم الله اثر حادث مروري اليم .

جاء ذلك خلال زيارة الخريصي مساء اليوم لأسرة الفقيد في منزلهم بمدينة تبوك حيث كان في استقباله والد وأشقاء الفقيد .

إلى ذلك، أعربت أسرة البلوي عن شكرها لأمير منطقة تبوك على تعازيه ومواساته التي كان لها بالغ الأثر في التخفيف من مصابهم، داعين الله أن يجزيه خير الجزاء وأن يجعل ذلك في موازين حسناته.

روابط ذات صلة

أمير تبوك يترأس الجلسة الافتتاحية للدورة الأولى لمجلس المنطقة

أمير تبوك يترأس الجلسة الافتتاحية للدورة الأولى لمجلس المنطقة
غدٍ الاثنين .. أمير منطقة تبوك يترأس الجلسة الافتتاحية للدورة الأولى لمجلس المنطقة

غدٍ الاثنين .. أمير منطقة تبوك يترأس الجلسة الافتتاحية للدورة الأولى لمجلس المنطقة
أمير تبوك يستقبل المدير التنفيذي للبرنامج الوطني للتنمية المجتمعية

أمير تبوك يستقبل المدير التنفيذي للبرنامج الوطني للتنمية المجتمعية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*