احدث الأخبار

بومبيو: سنعمل مع القادة العراقيين لتحديد أنسب مكان لنشر القوات الأمريكية في العراق
دولي
 سفارة المملكة باسطنبول تحذر المواطنين الراغبين في الاستثمار في تركيا
أبرز المواد
 5 مباريات في انطلاق الدور الثاني من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى غدًا
أبرز المواد
 الخريصي ينقل تعازي أمير تبوك لأسرة البلوي
منطقة تبوك
 البدء بتنفيذ المرحلة الثالثة لمشروع طريق ” الظهران – العقير – سلوى”
المنطقة الشرقية
 الحكم الأوزبكي كوفالينكو يقود مباراة الأخضر الأولمبي أمام سوريا بعد غد
أبرز المواد
 “سيرادوري” و “ألونسو” للمرة الأولى على منصة داكار السعودية 2020 وتراجع لثلاثي الصدارة
أبرز المواد
 فهد ابن حثلين ينعى “الدوسري” صاحب المركز الرابع في المجاهيم
مجتمع المناطق
 وزير الخارجية يستقبل السفير السريلانكي لدى المملكة
أبرز المواد
 خادم الحرمين الشريفين يصل الرياض قادماً من سلطنة عمان
أبرز المواد
 أهم بنود مسودة الاتفاق الذي يناقشه حفتر والسراج في موسكو
أبرز المواد
 وزير الخارجية يستقبل نظيره الباكستاني
أبرز المواد
بومبيو: سنعمل مع القادة العراقيين لتحديد أنسب مكان لنشر القوات الأمريكية في العراق

بومبيو: سنعمل مع القادة العراقيين لتحديد أنسب مكان لنشر القوات الأمريكية في العراق

دولي
سفارة المملكة باسطنبول تحذر المواطنين الراغبين في الاستثمار في تركيا

سفارة المملكة باسطنبول تحذر المواطنين الراغبين في الاستثمار في تركيا

أبرز المواد
5 مباريات في انطلاق الدور الثاني من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى غدًا

5 مباريات في انطلاق الدور الثاني من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى غدًا

أبرز المواد
الخريصي ينقل تعازي أمير تبوك لأسرة البلوي

الخريصي ينقل تعازي أمير تبوك لأسرة البلوي

منطقة تبوك

5 مباريات في انطلاق الدور الثاني من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى غدًا

5 مباريات في انطلاق الدور الثاني من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى غدًا
http://almnatiq.net/?p=820599
المناطق - واس

تنطلق غدًا منافسات الدور الثاني من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم بإقامة 5 مباريات لحساب الجولة العشرين.
وكان الباطن حسم الصدارة مع نهاية الدور الأول ليتوج بطلًا للشتاء بعد فوزه على القادسية، السبت الماضي ، في لقاء مؤجل رافعًا رصيده لـ 38 نقطة بفارق نقطة عن العين الوصيف.
ويلتقي غدًا الخليج مع المجزل، والشعلة مع العين، ونجران مع الجبلين، وأحد مع الثقبة ، وجدة مع النجوم.
فعلى ملعبه في سيهات يستقبل الخليج الثاني عشر برصيد 23 نقطة ضيفه المجزل العشرين بـ 13 نقطة ، فيما يواجه الشعلة العاشر بـ 26 نقطة ضيفه العين صاحب المركز الثاني بـ 37 نقطة.
ويلتقي نجران الثالث عشر مع ضيفه الجبلين الحادي عشر بـ 26 نقطة على ملعب جامعة نجران، فيما يحل الثقبة الخامس بـ 30 نقطة ضيفًا على أحد الرابع بـ 31 نقطة على ملعب مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة.
وتختتم مباريات الغد بمواجهة تجمع جدة التاسع بـ 26 نقطة مع النجوم التاسع عشر بـ 15 نقطة على الملعب الرديف لمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

روابط ذات صلة

سفارة المملكة باسطنبول تحذر المواطنين الراغبين في الاستثمار في تركيا

سفارة المملكة باسطنبول تحذر المواطنين الراغبين في الاستثمار في تركيا
الحكم الأوزبكي كوفالينكو يقود مباراة الأخضر الأولمبي أمام سوريا بعد غد

الحكم الأوزبكي كوفالينكو يقود مباراة الأخضر الأولمبي أمام سوريا بعد غد
“سيرادوري” و “ألونسو” للمرة الأولى على منصة داكار السعودية 2020 وتراجع لثلاثي الصدارة

“سيرادوري” و “ألونسو” للمرة الأولى على منصة داكار السعودية 2020 وتراجع لثلاثي الصدارة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*