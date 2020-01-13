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بومبيو: سنعمل مع القادة العراقيين لتحديد أنسب مكان لنشر القوات الأمريكية في العراق

بومبيو: سنعمل مع القادة العراقيين لتحديد أنسب مكان لنشر القوات الأمريكية في العراق

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بومبيو: سنعمل مع القادة العراقيين لتحديد أنسب مكان لنشر القوات الأمريكية في العراق

بومبيو: سنعمل مع القادة العراقيين لتحديد أنسب مكان لنشر القوات الأمريكية في العراق
http://almnatiq.net/?p=820606
المناطق - وكالات

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أن الولايات المتحدة تعتزم العمل مع القيادة العراقية على تحديد أنسب مكان لنشر القوات الأمريكية في العراق.

وقال بومبيو في كلمة له بولاية كاليفورنيا، اليوم الاثنين: “أما بخصوص كيف سيتم حل مسألة مكان تموضع قواتنا داخل العراق في نهاية المطاف، فسنعمل… مع القادة المنتخبين في العراق لاختيار المكان الأنسب”.

وكان وزير الخارجية الأمريكي قد أكد استعداد الولايات المتحدة لمواصلة الحوار مع العراق حول “الهيكلية المناسبة” للتواجد العسكري الأمريكي في البلاد، وذلك في أعقاب إصدار مكتب رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، بيانا، قال فيه إنه طلب إرسال مندوبين إلى العراق لوضع آليات تطبيق قرار مجلس النواب العراقي بانسحاب القوات الأمريكية.

وأعلنت الولايات المتحدة أن أي وفد أمريكي يزور العراق لن يناقش سحب القوات الأمريكية.

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