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ألمانيا: الانسحاب المتسرع للتحالف الدولي من العراق سيكون لصالح “داعش”

ألمانيا: الانسحاب المتسرع للتحالف الدولي من العراق سيكون لصالح “داعش”
http://almnatiq.net/?p=820618
المناطق - وكالات

أعرب وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، عن اعتقاده بأن الانسحاب المتسرع للتحالف من العراق قد يقود إلى تعزيز قدرات تنظيم “داعش” وهجمات إرهابية جديدة.

وقال ماس، الذي نقلت وزارة الخارجية الألمانية تصريحاته على حسابها في “تويتر”: “من الأهمية بالنسبة لنا كشركاء في تحالف مناهض للإرهاب أن نواصل جهودنا. ونجري محادثات مكثفة حول هذا الموضوع مع الحكومة العراقية”.

وأضاف الوزير: “سحب القوات المتسرع قد يمنح داعش مجالا لأنشطته وهجماته”.

وشهد التوتر في منطقة الشرق الأوسط تصاعدا جديدا بعد اغتيال قائد “فيلق القدس” بالحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، بغارة أمريكية، ليلة 3 يناير. وردت إيران على هذه العملية، فجر 8 يناير، باستهداف موقعين في العراق يستخدمهما العسكريون الأمريكيون، هما قاعدة عين الأسد الجوية في محافظة الأنبار، ومطار مدينة أربيل بإقليم كردستان العراق.

وأثارت الضربات المنظمة التي توجهها الولايات المتحدة، منذ 29 ديسمبر الماضي، إلى المجموعات العراقية الموالية لإيران امتعاض سلطات العراق. وفي 5 يناير، تبنى البرلمان العراقي قرارا يطالب بسحب جميع القوات الأجنبية من أراضي البلاد. ورفض ترامب فعل ذلك، مهددا العراق بعقوبات “غير مسبوقة”.

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